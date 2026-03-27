На Київщині триває ремонт доріг обласного значення

Передбачено фінансування капітального ремонту найгірших відрізків доріг.

На Київщині триває ремонт доріг обласного значення
Ремонт доріг на Київщині
Фото: Микола Калашник

Триває активний ремонт автомобільних доріг обласного значення на Київщині на Київщині.

Як розповів очільник Київської ОВА Микола Калашник, на обліку перебуває понад 6,3 тисячі кілометрів таких доріг. У 2026 році на їх експлуатаційне утримання з обласного бюджету передбачено 700 млн грн — майже вдвічі більше, ніж торік.

Виконуються роботи з ліквідації аварійної ямковості. Станом на сьогодні ліквідовано близько 25 тисяч квадратних метрів ямковості. Це приблизно 10% від планів на цей рік.

 "Заплановано капітальний ремонт трьох мостів: через річку Ірпінь на дорозі Яблунівка — Перевіз, мостової споруди на дорозі Лебедівка у Вишгородському районі, а також на дорозі Васильків — Княжичі — Лука — Гореничі", - повідомив Калашник.

Передбачено фінансування капітального ремонту найгірших відрізків доріг. У 2026 році на ці роботи спрямовано додатково понад 189 млн грн. Ще 570 млн грн на ремонт комунальних доріг закладено у бюджетах громад.

  Київрада розгляне залучення 1,5 млрд євро кредиту ЄБРР для будівництва метро на Троєщину. Проєкт рішення про залучення коштів міжнародних організацій розглянуть депутати на сесії 26 березня.
