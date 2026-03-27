На Київщині триває ремонт доріг обласного значення

Триває активний ремонт автомобільних доріг обласного значення на Київщині.

Як розповів очільник Київської ОВА Микола Калашник, на обліку перебуває понад 6,3 тисячі кілометрів таких доріг. У 2026 році на їх експлуатаційне утримання з обласного бюджету передбачено 700 млн грн — майже вдвічі більше, ніж торік.

Виконуються роботи з ліквідації аварійної ямковості. Станом на сьогодні ліквідовано близько 25 тисяч квадратних метрів ямковості. Це приблизно 10% від планів на цей рік.

"Заплановано капітальний ремонт трьох мостів: через річку Ірпінь на дорозі Яблунівка — Перевіз, мостової споруди на дорозі Лебедівка у Вишгородському районі, а також на дорозі Васильків — Княжичі — Лука — Гореничі", - повідомив Калашник.

Передбачено фінансування капітального ремонту найгірших відрізків доріг. У 2026 році на ці роботи спрямовано додатково понад 189 млн грн. Ще 570 млн грн на ремонт комунальних доріг закладено у бюджетах громад.