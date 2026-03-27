За перші два місяці року ВВП України скоротився приблизно на 1,2%, однак уряд очікує відновлення з потеплінням і покращенням енергозабезпечення.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді України заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

За словами Соболева, Україна завершила минулий рік із зростанням економіки на рівні 1,8% при інфляції близько 8%, однак початок 2026-го виявився складним.

“Економічна активність на початку року залишилася стриманою через наслідки посилених атак ворога та нетипово холодні погодні умови”, – зазначив він, пояснивши, що це спричинило вимушені виробничі паузи через енергетичні обмеження.

Міністр повідомив, що за перші два місяці року ВВП скоротився приблизно на 1,2%. Найбільше постраждали енергетика, добувна промисловість, металургія та транспорт. Водночас частина негативних факторів має тимчасовий характер.

Соболев підкреслив, що окремі сектори демонструють зростання.

“Внутрішня торгівля в січні зросла на 13%, будівництво – на 3%, зросла і переробна промисловість”, –додав він.

Також, за даними НБУ, у лютому покращилися ділові очікування бізнесу, а експорт товарів продовжив зростати.

Міністр прогнозує, що економічна активність відновиться разом із покращенням енергозабезпечення. Водночас він наголосив, що бізнес нині переживає найскладніший період з 2022 року через війну, енергетичні проблеми, дефіцит кадрів, логістичні труднощі та обмежений доступ до фінансування.

У відповідь уряд реалізує п’ять ключових напрямів підтримки. Серед них – розвиток енергетичних потужностей і стимулювання бізнесу до встановлення власної генерації через кредитні програми “5-7-9”, підтримка внутрішнього виробництва та переробки, розвиток ринку праці, страхування воєнних ризиків і спрощення регуляцій.

“Наша мета – дати бізнесу можливість стабільно зростати навіть в умовах війни”, – наголосив Соболев.

Він додав, що уряд також працює над залученням інвестицій, розвитком індустріальних парків і розширенням доступу до фінансування через міжнародні інституції.