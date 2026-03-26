Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Архієпископ Сумський і Охтирський Никодим повідомив про те, що очолив УПЦ КП
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
Самотність Патріарха. Як і чим запам’ятається Філарет Денисенко
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
"Мадяр" відповів Садовому, який має "багато питань" через дрони в Львові: не збили всього 3% (оновлено)
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
На Рівненщині викрили «тіньового куратора» схеми незаконного видобутку бурштину на 354 млн грн

Фігурантами цієї справи є ще вісім осіб.

бурштин
Фото: Пресслужба Прикордонної служби Польщі

Отримав підозру підприємець, який забезпечував фінансування та матеріально-технічну підтримку групи осіб, яка здійснювала незаконний видобуток бурштину на Рівненщині під виглядом геологічного вивчення надр. 

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Видобутий камінь реалізовували без обліку та сплати податків.

Із червня 2022 року по травень 2024 року учасники схеми незаконно видобули понад 5 тонн бурштину. Шкода довкіллю перевищує 354 млн грн. 

Підозрюваний через підконтрольні компанії забезпечував організацію необхідною технікою, зокрема екскаваторами та мотопомпами. Також він тривалий час виконував функції «тіньового куратора» галузі в регіоні, використовуючи зв’язки у правоохоронних органах для прикриття нелегального бізнесу.

Фото: прокуратура України
Підприємцю інкримінують участь у злочинній організації та незаконне видобування бурштину. Фігурантами цієї справи є ще вісім осіб, щодо яких обвинувальний акт уже скерували до суду. Їм інкримінують створення, керівництво та участь у злочинній організації. 

Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин діяльності «тіньового куратора».

Читайте також
