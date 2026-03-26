На Рівненщині викрили «тіньового куратора» схеми незаконного видобутку бурштину на 354 млн грн

Отримав підозру підприємець, який забезпечував фінансування та матеріально-технічну підтримку групи осіб, яка здійснювала незаконний видобуток бурштину на Рівненщині під виглядом геологічного вивчення надр.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Видобутий камінь реалізовували без обліку та сплати податків.

Із червня 2022 року по травень 2024 року учасники схеми незаконно видобули понад 5 тонн бурштину. Шкода довкіллю перевищує 354 млн грн.

Підозрюваний через підконтрольні компанії забезпечував організацію необхідною технікою, зокрема екскаваторами та мотопомпами. Також він тривалий час виконував функції «тіньового куратора» галузі в регіоні, використовуючи зв’язки у правоохоронних органах для прикриття нелегального бізнесу.

Підприємцю інкримінують участь у злочинній організації та незаконне видобування бурштину. Фігурантами цієї справи є ще вісім осіб, щодо яких обвинувальний акт уже скерували до суду. Їм інкримінують створення, керівництво та участь у злочинній організації.

Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення всіх обставин діяльності «тіньового куратора».