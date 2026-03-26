Пишний прозвітував нардепам про дії НБУ у справі про публікацію Гороховським персональних даних клієнтки банку

Публікація співзасновика monobank Олега Гороховського фотографії клієнтки банку з російським прапором на стіні була “занадто емоційною” реакцією. Про це голова НБУ Андрій Пишний повідомив у Верховній Раді, стало відомо з трансляції.

Він додав, що державна експертиза підтвердила, що прапор був саме російським, а не словацьким, як потім заявляла клієнтка. Однак будь-яка негативна реакція, навіть на прапор агресора, мусить відповідати законодавству.

“Захист банківської таємниці гарантується законодавством. І банки є гарантами збереження”, – сказав Пишний.

Законодавство обмежує активне коментування деталей. Пишний сказав, що повідомить лише деякі деталі і плани.

Публікація Гороховського була зроблена 9 березня. 10 березня вона набула розголосу, і одразу після цього НБУ спрямував до банку відповідний запит. Банк готував матеріали і надав відповідь та документи.

“Саме в цей момент, в ці дні відбувається аналіз того великого пакету документів”, – сказав він.

Результатом буде довідка, де буде судження, що визначатиме позицію стосовно події. Чи було порушення, чи відповідають дії системі внутрішнього контролю, чи достатній механізм забезпечення банківської таємниці. Після розгляду довідки комітет ухвалить рішення про початок адміністративної процедури. Потім у процесі адміністративного провадження буде розгляд питання на колегіальній основі в НБУ і рішення про заходи впливу.

Закон передбачає термін у шість місяців на адміністративну процедуру. Після ухвалення рішення всі зацікавлені сторони отримають інформацію.

Контекст

На початку березня Гороховський опублікував допис із фотографією клієнтки банку, на стіні в якої висів прапор Росії. Обличчя жінки не було заблюреним.

Публікація співзасновника банку швидко поширилася соцмережами. Клієнтка, чиє фото було опубліковано, заявила, нібито на стіні висів прапор Словаччини. Втім її твердження згодом заперечила експертиза.

Гороховський заявив, що зробив публікацію, не обдумавши цей крок.

Вчора голову НБУ нардепи викликали для пояснення ситуації з розкриттям персональних даних клієнтки monobank.



