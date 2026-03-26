ВР ратифікувала угоду зі Швейцарією про співробітництво у відновленні України

Верховна Рада ратифікувала угоду із Швейцарією щодо співробітництва у процесі відновлення України.

Про це повідомила пресслужба ВР.

Метою прийнятого документу є виконання внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання чинності угоди між Кабміном та Федеральною Радою Швейцарії щодо співробітництва у процесі відновлення України. Цю угоду підписали у Римі 10 липня 2025 року.

Положення Угоди передбачають надання Швейцарією безповоротної фінансової та технічної допомоги для закупівлі товарів і послуг швейцарських компаній на проекти відбудови в Україні.

Сфери застосування угоди стосуються енергетики, транспорту, машинобудування, будівництва, водного господарства та цивільного захисту.