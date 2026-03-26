КНДР та Білорусь підписали договір про «дружбу та співпрацю»

Також країни домовилися про співробітництво в низці галузей, від сільського господарства до інформації.

Лідери Північної Кореї та Білорусі Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко
Фото: EPA/UPG

Лідери Північної Кореї та Білорусі  Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко підписали у четвер договір про «дружбу та співпрацю».

Як пише The Guardian, про це повідомили державні ЗМІ Білорусі. 

«Дружні відносини між нашими державами, що зародилися ще за часів Радянського Союзу, ніколи не переривалися. Сьогодні, завдяки всебічному та стабільному розвитку, ми вступаємо в принципово новий етап», – цитує Лукашенка білоруське державне інформаційне агентство «Белта».

Міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков заявив, що окрім договору про дружбу та співробітництво, обидві сторони домовилися про співпрацю в низці галузей, від сільського господарства до інформації.

Лукашенко відвідав Кумсусанський палац Сонця, де покояться забальзамовані батько та дід Кіма. Лукашенко поклав букет від імені президента Росії Путіна.

  • Білоруський диктатор Олександр Лукашенко розпочав свій перший державний візит до Північної Кореї вчора. У Пхеньяні гостя особисто вітав його тоталітарний колега Кім Чен Ин. Самопроголошеному президенту влаштували пишний прийом з червоним хідником, 21 залпом гармат, дітьми, які радісно розмахували прапорами двох країн, і вишикуваними рядами солдатів і кавалеристів.
  • Росія та Північна Корея підписали угоду про стратегічне партнерство у 2024 році, яка зобов'язує кожну сторону надавати «військову та іншу допомогу» у разі нападу на іншу.
  • Аналітики стверджують, що Північна Корея отримує фінансову допомогу, військові технології, продовольство та енергоносії від Росії, що допомагає Пхеньяну зменшити залежність від свого давнього партнера Китаю.
  • Дональд Трамп прагнув налагодити зв'язки з Білоруссю під час свого другого терміну, послабивши санкції та запросивши її до своєї «Ради миру».
