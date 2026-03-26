КНДР та Білорусь підписали договір про «дружбу та співпрацю»

Лідери Північної Кореї та Білорусі Кім Чен Ин та Олександр Лукашенко підписали у четвер договір про «дружбу та співпрацю».

Як пише The Guardian, про це повідомили державні ЗМІ Білорусі.

«Дружні відносини між нашими державами, що зародилися ще за часів Радянського Союзу, ніколи не переривалися. Сьогодні, завдяки всебічному та стабільному розвитку, ми вступаємо в принципово новий етап», – цитує Лукашенка білоруське державне інформаційне агентство «Белта».

Міністр закордонних справ Білорусі Максим Риженков заявив, що окрім договору про дружбу та співробітництво, обидві сторони домовилися про співпрацю в низці галузей, від сільського господарства до інформації.

Лукашенко відвідав Кумсусанський палац Сонця, де покояться забальзамовані батько та дід Кіма. Лукашенко поклав букет від імені президента Росії Путіна.