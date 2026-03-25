ЦПД: росіяни ймовірно постачають зброю мексиканським картелям

Виявлено злочинну схему на десятки мільйонів євро.

Росіяни можуть бути причетними до нелегального постачання зброї мексиканським картелям.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За даними ЦПД, у США оприлюднено матеріали справи проти громадянина Болгарії, якого звинувачують у торгівлі зброєю. За даними слідства, він разом із міжнародною групою намагався налагодити постачання важкого озброєння мексиканському картелю «Нового покоління Халіско».

Йдеться про схему, за якою кримінальні структури могли отримувати автомати, гранатомети, протиповітряні системи та інші види озброєння на десятки мільйонів євро.

Цікаво, що обвинувачений повʼязаний з Віктором Бутом — російським бізнесменом, засудженим у США за незаконну торгівлю зброєю та підтримку тероризму. Він є одним із найвідоміших гравців глобального «чорного ринку» зброї.

До слова, російська пропаганда вигадує фейки про те, що Україна продає західну зброю мексиканському картелю.