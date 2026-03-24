ЄС і Австралія уклали торговельну та безпекову угоди

Обидві сторони прагнуть зменшити залежність від США та Китаю.

ЄС і Австралія уклали торговельну та безпекову угоди
Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз і Австралія підписали торговельну та безпекову угоди, намагаючись взаємно підтримати один одного в умовах тиску з боку Китаю та США. Торговельна угода розширить доступ ЄС до критично важливих мінералів Австралії, тоді як договір у сфері оборони та безпеки дозволить австралійським компаніям брати участь у програмі переозброєння ЄС обсягом €150 млрд.

Про це пише Financial Times.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Австралії, щоб укласти торговельну угоду з прем’єр-міністром Ентоні Албенезе після восьми років переговорів.

«Те, що я бачу – це зростаюча непередбачуваність і невизначеність у світі, і країни прагнуть стабільності та передбачуваності. Саме це пропонує ЄС», – заявила вона на пресконференції в Канберрі.

Албенезе заявив, що торговельні та безпекові угоди принесуть австралійській економіці 10 млрд австралійських доларів (7 млрд доларів США) щорічно. Він додав, що триватимуть подальші переговори щодо доступу австралійських компаній до дослідницького фонду ЄС Horizon Europe обсягом €95,5 млрд.

Очікується, що експорт ЄС до Австралії зросте до третини протягом наступного десятиліття, досягнувши €17,7 млрд на рік і заощаджуючи €1 млрд на митах щорічно. Останній етап переговорів включав складні дискусії щодо сільськогосподарської продукції – чутливої теми для фермерів ЄС.

Австралія знизила свої вимоги щодо зменшення тарифів на експорт яловичини до ЄС з 50 000 тонн на рік до 30 600 тонн, приблизно половина з яких буде безмитною, а решта обкладатиметься митом у 7,5%.

Брюссель також погодився скасувати мита на 25 000 тонн австралійської баранини та козлятини, а також на частину цукру і молочних продуктів, попри опір фермерів ЄС.

У відповідь Австралія заборонить своїм виробникам використовувати майже 400 захищених європейських назв продуктів і напоїв, включно з французьким сиром Мюнстер і грецьким узо. Також вона скасує мита майже на всі товари з ЄС, окрім сталі.

Канберра сприятиме інвестиціям ЄС, зокрема у видобуток і переробку критично важливих мінералів, таких як літій і марганець, які є ключовими для чистої енергетики та оборонних технологій.

Безпекова угода забезпечить можливість австралійським компаніям отримувати до 35% вартості оборонних контрактів у межах програми переозброєння ЄС SAFE. Ця програма дозволяє країнам ЄС позичати кошти під бюджет Євросоюзу для зниження вартості фінансування.

ЄС уже має 10 подібних безпекових угод з іншими країнами, включно з Великою Британією, Канадою та Японією.

Австралія тим часом прагне зменшити залежність від Китаю – свого найбільшого торговельного партнера – і протягом останніх п’яти років уклала торговельні угоди з Великою Британією, Індією та ОАЕ для диверсифікації експорту. Раніше вона називала угоду з ЄС «відсутнім елементом пазла».

Очікується, що торговельну угоду схвалить більшість із 27 держав-членів ЄС, а також Європейський і австралійський парламенти. Цей процес триватиме щонайменше рік. Безпековий пакт можуть ратифікувати швидше.

