ЗМІ: ЄС обмежує доступ Угорщини до чутливої інформації через побоювання витоку до РФ

У ЄС обмежують передачу конфіденційних матеріалів Угорщині, а лідери проводять зустрічі у менших групах після того, як прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск попередив про давні підозри, що уряд Віктора Орбана передає інформацію Росії.

Про це пише Politico.

Однак формальної реакції ЄС на нові звинувачення не буде через можливий вплив на угорські вибори 12 квітня, повідомили видання п’ятеро європейських дипломатів і чиновників.

Раніше Туск написав, що новина про передачу Угорщиною інформації до РФ «не повинна нікого дивувати».

У матеріалі, опублікованому в суботу, The Washington Post повідомила, що уряд Орбана підтримував тісні контакти з Москвою протягом війни в Україні, а міністр закордонних справ Петер Сійярто під час перерв на зустрічах з іншими країнами-членами телефонував своєму російському колезі Сергію Лаврову, щоб передавати «оперативні звіти про те, що обговорювалося» та можливі рішення.

Побоювання щодо передачі інформації безпосередньо Москві стали причиною зростання кількості зустрічей у вузьких форматах із однодумцями замість повних засідань усіх 27 членів ЄС, сказав один із європейських урядових чиновників.«Загалом саме менш лояльні держави-члени є головною причиною того, що більшість важливої європейської дипломатії зараз відбувається в менших форматах – E3, E4, E7, E8, Weimar, NB8, JEF тощо», – сказав чиновник.

Цифри означають кількість лідерів у групі. Альянс Weimar включає Францію, Німеччину та Польщу. NB8 – це вісім країн Північної та Балтійської Європи. JEF – це Об’єднані експедиційні сили десяти північноєвропейських держав.

Колишній міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс, який часто брав участь у засіданнях Ради, де був присутній Сійярто, розповів виданню, що ще у 2024 році його попереджали про можливу передачу інформації угорською стороною Росії, і він разом із колегами обмежував обсяг інформації, якою ділився в його присутності.Ще перед важливим самітом НАТО у Вільнюсі 2023 року делегацію Будапешта намагалися усунути від чутливих обговорень, сказав Ландсбергіс.

Повідомляється, що Бухарестська дев’ятка – група країн східного флангу НАТО – навіть розглядала можливість виключення Будапешта з формату наступного року через розбіжності щодо підтримки України.

Міністр у справах ЄС Угорщини Янош Бока заявив, що ці повідомлення – «фейкові новини», створені як «відчайдушна реакція» на зростання підтримки партії Фідес у передвиборчій кампанії. Сіярто також заперечив інформацію The Washington Post, звинувативши медіа у поширенні «конспірологічних теорій, більш абсурдних, ніж будь-коли раніше».

Один із дипломатів зазначив, що через нові звинувачення може бути обмежено ще більше інформації.

«Є аргумент на користь більшої класифікації інформації та документів з боку ЄС», – сказав дипломат. За його словами, хоча це «не панацея», але може «стримувати витоки та передачу чутливої інформації третім сторонам», а також полегшити розслідування.

П’ятеро дипломатів заявили, що не здивовані цією інформацією, але будь-яка формальна реакція залежатиме від результатів виборів у квітні. На думку іншого співрозмовника, якщо Орбан виграє вибори, ЄС доведеться знайти «інші способи реагування». Інший дипломат попередив, що будь-які дії ЄС Орбан використає у своїй передвиборчій кампанії.

Попри загальну згоду щодо загрози з боку Росії, один дипломат зазначив, що зміст обговорень часто і так з’являється у пресі, а зустрічі часто проходять без обмежень, де лідери не залишають телефони поза залом.

Втім сам факт тісної співпраці уряду ЄС із ворожою державою є «політично вибухонебезпечним».