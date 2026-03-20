Зеленський про блокування €90 млрд: Європа знайде варіанти, як частково нас фінансувати

Президент каже, що Україна чекає перший транш з цієї суми у квітні місяці.

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з блокуванням Угорщиною та Словаччиною €90 млрд кредиту від ЄС Україні через ситуацію з нафтопроводом “Дружба”.

“Я проговорював це питання з лідерами Європейського Союзу, також з президентами Мішелем і фон дер Ляєн. Ми налаштовані більш оптимістично. Вони знайдуть варіанти, як частково нас фінансувати. Ми чекаємо перший транш з тієї суми, про яку ми домовились на саме 26-й рік, у квітні місяці. Я вважаю, що в будь-якому випадку, навіть знаходячи альтернативні тимчасові кроки, ЄС повинні — так як було узгоджено всіма лідерами перед цим в кінці 25-го року щодо виділення 90 мільярдів — тому ЄС повинні знайти вихід з цієї ситуації”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що кредит на 90 млрд для України залишається заблокованим, але "ми його виконаємо тим чи іншим способом".