Укрзалізниця призупинила пряме сполучення між Києвом та Харковом поїздом "Інтерсіті"
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Леся Карнаух: «Під сплату ПДВ підпадають ≈250 тисяч ФОПів. Прогнозовані надходження до бюджету — до 20 млрд грн на рік»
МВФ занепокоєний, чи буде здатна Україна отримати $8,1 млрд допомоги на тлі затягування Радою прийняття необхідних рішень
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Омбудсман відреагував на образливі вислови депутатки з Дніпропетровщини про хворих дітей
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський про блокування €90 млрд: Європа знайде варіанти, як частково нас фінансувати

Президент каже, що Україна чекає перший транш з цієї суми у квітні місяці.

Президент Володимир Зеленський
Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський прокоментував ситуацію з блокуванням Угорщиною та Словаччиною €90 млрд кредиту від ЄС Україні через ситуацію з нафтопроводом “Дружба”. 

“Я проговорював це питання з лідерами Європейського Союзу, також з президентами Мішелем і фон дер Ляєн. Ми налаштовані більш оптимістично. Вони знайдуть варіанти, як частково нас фінансувати. Ми чекаємо перший транш з тієї суми, про яку ми домовились на саме 26-й рік, у квітні місяці. Я вважаю, що в будь-якому випадку, навіть знаходячи альтернативні тимчасові кроки, ЄС повинні — так як було узгоджено всіма лідерами перед цим в кінці 25-го року щодо виділення 90 мільярдів — тому ЄС повинні знайти вихід з цієї ситуації”, — заявив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що кредит на 90 млрд для України залишається заблокованим, але "ми його виконаємо тим чи іншим способом".

