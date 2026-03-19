Сибіга: 20-й пакет санкцій ЄС слід ухвалити негайно, а будь-який шантаж має бути припинений

Міністр нагадав, що репараційний кредит на 90 мільярдів євро для України не є благодійністю, а підтримкою миру в Європі.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав ухвалити 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії і зауважив, що будь-який «шантаж з боку окремих держав-членів з непов'язаних питань має бути припинений рішучими діями».

Про це він написав у соцмережі Х.

«Зростання цін на енергоносії внаслідок ескалації на Близькому Сході збільшує ризик ескалації російської агресії в Європі. Щоб пом'якшити цей вплив, тиск на Росію слід не зменшувати, а навпаки різко посилити», – йдеться у його повідомленні.

Сибіга також написав, що танкери російського тіньового флоту час не лише зупиняти, але й арештовувати, а також мають бути розширені індивідуальні санкції. На думку міністра, також настав час запровадити заборони на в'їзд до ЄС російських бойовиків.

«20-й пакет санкцій ЄС має бути ухвалений невідкладно, а будь-який шантаж з боку окремих держав-членів з непов'язаних питань має бути припинений рішучими діями», – зауважив він.

За словами Сибіги, санкції проти Росії – це «більше, ніж просто підтримка України чи висловлення солідарності з українцями», і ЄС запроваджує санкції проти Росії заради себе, щоб протистояти агресивній воєнній машині Росії, яка «становить загрозу для кожної європейської родини».

Міністр також нагадав, що 90 мільярдів євро репаріаційного кредиту для України є не благодійністю, а інвестицією в протидію російській агресії та підтримку миру в Європі.

Тому усі ці кроки є критично важливими стратегічними питаннями безпеки для всієї Європи, і вони є терміновими.

У Брюсселі 19 березня відбудеться саміт лідерів країн Євросоюзу. Головними темами, як очікується, стане війна на Близькому Сході і спричинене нею зростання вартості енергоресурсів. У контексті України хочуть говорити про посилення тиску на росіян.

Що із 90 млрд євро для України

Перший транш з 90 млрд євро, які Євросоюз схвалив як позику для України ще торік, заблокований Угорщиною. Будапешт вимагає від українців полагодити розбитий російським ударом нафтопровід “Дружба”, шантажуючи припиненням продажу енергоресурсів, блокуванням фінансової допомоги від блоку та нового пакету санкцій.

Українська влада сказала, що згодна ремонтувати “Дружбу” лише в тому випадку, якщо блок офіційно висуне таку вимогу для надання кредиту. Однак раніше Україна сама здійснювала ремонт, а удар у січні був масштабнішим, і на відновлення потрібно до двох місяців.

Зрештою лідери Євроради і Єврокомісії надіслали листа Володимиру Зеленському, в якому запропонували фінансову і технічну допомогу для відновлення “Дружби”. І сказали, що Угорщина дала зрозуміти, що не відступиться від вимог.

Україна прийняла пропозицію. Втім Угорщина і після цього продовжує казати, що погодиться на розблокування лише тоді, коли потоки нафти відновлять.

20-й пакет санкцій