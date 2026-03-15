Президент Зеленський: створення "коаліції національної єдності" не вирішить проблем парламенту

Президент України Володимир Зеленський вважає недоцільним створення нової "коаліції національної єдності" у парламенті.

Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, пише LB.ua.

За словами президента, подібні ініціативи часто звучать як політичні гасла, однак на практиці не сприятимуть ефективнішій роботі парламенту. Він наголосив, що справжня національна єдність має проявлятися у підтримці необхідних для країни законів та реформ.

"Коаліція національної єдності – це коли голосуються і впроваджуються необхідні закони або реформи, які направлені на національну єдність, а не на досягнення під час війни якихось своїх дуже вузьких політичних цілей", – зазначив президент.

Глава держави також прокоментував пропозиції щодо формування так званого уряду національної єдності. Зеленський нагадав, що в Кабінеті міністрів України і так працюють представники різних політичних сил.

"Протягом усіх років у кабміні були представники тих чи інших партій. Значна частина людей у Кабміні не з монобільшості. Чесно кажучи, для мене не проблема – з якої партії людина. Головне, щоб уряд працював", – підкреслив він і додав, що "ці пропозиції точно направлені не на якіснішу роботу, і на роз'єднання, а не на обʼєднання".

Президент додав, що сьогодні ніщо не заважає депутатам працювати в чинному форматі та голосувати за необхідні для держави рішення у Верховній Раді.

Ідеться про законопроєкти, пов’язані з фінансовою підтримкою міжнародних партнерів, співпрацею з Міжнародний валютний фонд та виконанням вимог для європейської інтеграції.

"Сьогодні нікому нічого не заважає голосувати за ті чи інші закони, наприклад, від Міжнародного валютного фонду або інші потрібні для функціонування держави. Що заважає людям приходити і робити свою роботу – голосувати за закони, які потрібні державі? Є конкретні рішення, які важливі. Вони прив'язані до тієї чи іншої суми грошей, яку держава отримає від партнерів, щоб забезпечувати оборону та соціальні зобовʼязання", – наголошує глава держави.

Окремо Зеленський розкритикував практику подання великої кількості поправок до важливих законопроєктів.

"Для чого в той чи інший закон або від ЄС або від МВФ тисяча поправок? Для кого ці поправки? Чому одна партія повинна сидіти і викреслювати ці поправки?" – підкреслює президент.

Водночас президент відкинув твердження про парламентську кризу.

"Криза у людей в голові. Я не про суспільство говорю, а про частину так званих "державників". Криза завжди тоді, коли ти її шукаєш і точно її не вирішуєш", – підсумував глава держави.