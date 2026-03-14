"Зупинись і згадай ким ти був": Віктор Ющенко написав Орбану відкритого листа

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до очільника Угорщини Віктора Орбана у відкритому листі.

Текст листа Ющенко опублікував у своєму Facebook.

"Вікторе, подивись на це фото. Ми стоїмо поруч у часи, коли майбутнє нашого регіону здавалося нам спільним, зрозумілим і світлим. Тоді ми разом вірили, що свобода — це не просто слово, а найвищий дар, за який варто боротися. Я пам’ятаю тебе іншим", - йдеться в листі.

Ющенко пише, що Орбан колись бачив становлення вільної Угорщини, а тепер підігрує росіянам, які хочуть знищити Україну.

"Я пам’ятаю лідера, який розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту. Сьогодні я дивлюся на твої дії і запитую себе: де подівся той Віктор?" - написав Ющенко.

Віктор Ющенко підсумував словами про те, що ще не пізно стати на шлях світла та честі і бути лідером якого колись поважав світ.

Віктор Орбан поки не відповів публічно на лист Ющенка.