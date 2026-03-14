Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Головна → Політика

"Зупинись і згадай ким ти був": Віктор Ющенко написав Орбану відкритого листа

Він закликав бути лідером, якого колись поважав світ.

Віктор Ющенко та Віктор Орбан, 1999 рік
Фото: Віктор Ющенко

Третій президент України Віктор Ющенко звернувся до очільника Угорщини Віктора Орбана у відкритому листі.

Текст листа Ющенко опублікував у своєму Facebook.

"Вікторе, подивись на це фото. Ми стоїмо поруч у часи, коли майбутнє нашого регіону здавалося нам спільним, зрозумілим і світлим. Тоді ми разом вірили, що свобода — це не просто слово, а найвищий дар, за який варто боротися. Я пам’ятаю тебе іншим", - йдеться в листі.

Ющенко пише, що Орбан колись бачив становлення вільної Угорщини, а тепер підігрує росіянам, які хочуть знищити Україну.

"Я пам’ятаю лідера, який розумів ціну гідності та знав, що таке визволення від імперського гніту. Сьогодні я дивлюся на твої дії і запитую себе: де подівся той Віктор?" - написав Ющенко.

Віктор Ющенко підсумував словами про те, що ще не пізно стати на шлях світла та честі і бути лідером якого колись поважав світ.

Віктор Орбан поки не відповів публічно на лист Ющенка.

  • Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що не збирається відмовлятися від російських енергоресурсів, не допомагатиме Україні в війні та не допустить її вступу до Євросоюзу.
