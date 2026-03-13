Володимир Зеленський розповів, чому тристоронні перемовини з Росією і США вкотре перенесли

Президент України назвав підготовку до наступних тристоронніх переговорів щодо війни "Санта-Барбарою". Він розповів, що зустріч мала відбутися наступного тижня, але її перенесли за проханням американської сторони.

"Там ціла ж Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці. Тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території Сполучених Штатів Америки", — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна погодилась прилетіти в Маямі або Вашингтон, залежно від вибору американців.

Натомість, російська сторона запропонувала альтернативні локації — Туреччину або Швейцарію, але США не погодили цей варіант. Україна ж, за словами президента, готова до зустрічі у будь-якій країні — США, Туреччині, Швейцарії і навіть ОАЕ.

Зеленський заявив, що дата і місце проведення наступних переговорів залежить від американців.