Політика

Володимир Зеленський розповів, чому тристоронні перемовини з Росією і США вкотре перенесли

Дата і місце проведення наступних переговорів залежить від американців.

Президент України назвав підготовку до наступних тристоронніх переговорів щодо війни "Санта-Барбарою". Він розповів, що зустріч мала відбутися наступного тижня, але її перенесли за проханням американської сторони.

"Там ціла ж Санта-Барбара з цими перемовинами через війну на Близькому Сході. Американці сказали, що вони готові до зустрічі, але готові тільки в Америці. Тому що війна і безпекова ситуація їм забороняє виїжджати зараз з території Сполучених Штатів Америки", — заявив Володимир Зеленський.

За його словами, Україна погодилась прилетіти в Маямі або Вашингтон, залежно від вибору американців.

Натомість, російська сторона запропонувала альтернативні локації — Туреччину або Швейцарію, але США не погодили цей варіант. Україна ж, за словами президента, готова до зустрічі у будь-якій країні — США, Туреччині, Швейцарії і навіть ОАЕ.

Зеленський заявив, що дата і місце проведення наступних переговорів залежить від американців.

  • Американці зустрілися з посланцями Путіна без України. Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф у мережі X повідомив про зустріч з російською делегацією, яка відбулася 11 березня. За словами посадовця, кремлівські переговорники приїхали у Флориду. 
﻿
