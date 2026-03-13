РФ вдарила по Дніпропетровщині: одна людина загинула, шестеро поранених

Увечері 13 березня росіяни завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинула людина, шестеро зазнали поранень.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"89-річного чоловіка вбили росіяни у Межівській громаді, що на Синельниківщині. Ще четверо людей постраждали", – ідеться у повідомленні.
Ще двоє людей дістали поранень внаслідок удару БпЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району. Жінки 61 та 52 років госпіталізовані. Стан однієї з них лікарі оцінюють як важкий.
