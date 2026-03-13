РФ вдарила по Дніпропетровщині: одна людина загинула, шестеро поранених

Ворог завдав ударів по двох районах області.

Наслідки російського удару по Синельниківському району Дніпропетровської області 19 грудня 2025 року
Фото: Владислав Гайваненко

Увечері 13 березня росіяни завдали ударів по двох районах Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинула людина, шестеро зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"89-річного чоловіка вбили росіяни у Межівській громаді, що на Синельниківщині. Ще четверо людей постраждали", – ідеться у повідомленні. 

Ще двоє людей дістали поранень внаслідок удару БпЛА по Марганецькій громаді Нікопольського району. Жінки 61 та 52 років госпіталізовані. Стан однієї з них лікарі оцінюють як важкий.

