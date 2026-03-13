Сили оборони знищують російські човни під час спроб ротації на островах Херсонщини.

Російські війська намагаються проводити ротацію особового складу на спостережних постах на островах Великий Вільховий, Білогрудий та Нестрига на Херсонщині. Ворог переміщує човни у районі Залізного Порту.

Про це в коментарі Укрінформу повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Ворог проводить ротацію своїх спостережних постів на цих островах і намагається змінити особовий склад, що там перебуває", – зазначив Волошин.

Він додав, що російські військові намагаються переміщувати плавзасоби, однак Сили оборони України ефективно перешкоджають цим спробам. "За минулу добу знищено два човни. Раніше також майже щодня ми ліквідовували російські плавзасоби на цьому напрямку", – повідомив речник.