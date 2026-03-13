На Хмельниччині викрили посадовця ТЦК, який вимагав хабарі за непризов працівників підприємства на військову службу

Зловмисник встиг отримати 170 тисяч доларів, 301 тисячу гривень, а також два автомобілі.

Слідчі поліції Хмельницької області викрили начальника одного з відділів районного ТЦК, який налагодив корупційну схему звільнення працівників приватного підприємства від мобілізації.

Слідство встановило, що 55-річний військовослужбовець вимагав та отримав від заступника директора товариства понад 170 тисяч доларів, 301 тисячу гривень, а також два автомобілі — Renault Duster та Renault Sandero.

Схема діяла навіть після того, як посадовця перевели на аналогічну посаду до Закарпатської області. І там фігурант продовжував вимагати гроші від того ж представника підприємства. Зокрема, він наполягав на оформленні доручення з правом перереєстрації раніше отриманих автівок на свою дружину. Натомість військовий обіцяв і надалі гарантувати працівникам товариства імунітет від призову на військову службу.

Наразі правоохоронці офіційно повідомили зловмиснику про підозру в отриманні службовою особою неправомірної вигоди. Суд уже обрав підозрюваному запобіжний захід, також готується рішення про його відсторонення від посади.