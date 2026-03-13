Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
СБУ затримала двох підозрюваних у наведенні ракетних ударів по Дніпру та Кривому Розі

За даними слідства, чоловіки діяли окремо, але контактували з одним куратором із Росії.

СБУ затримала двох підозрюваних у наведенні ракетних ударів по Дніпру та Кривому Розі
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомила про затримання на Дніпропетровщині двох місцевих жителів, яких підозрюють у передачі російській стороні інформації для ракетно-дронових ударів по Дніпру та Кривому Рогу.

За даними слідства, чоловіки діяли окремо, але контактували з одним куратором із Росії. Один із них працював на металургійному комбінаті та після роботи на власному авто фіксував місця розміщення українських військових і техніки, а також маршрути руху колон у бік фронту.

Інший підозрюваний, за інформацією СБУ, з вікна квартири відстежував переміщення мобільних вогневих груп у Дніпрі.Правоохоронці затримали обох за місцем проживання. Під час обшуків вилучили смартфони, які, за даними слідства, містять докази передавання інформації.

СБУ заявляє, що чоловіків завербували через проросійські Telegram-чати. Їм оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада в умовах воєнного стану. Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без застави. Максимальне покарання — довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

