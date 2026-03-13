Внаслідок нічної атаки є влучання ракети і 8 дронів

У ніч на п’ятницю, починаючи з 18:00, Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської області і 126 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів. Била з Криму та російських напрямків Брянськ, Орел, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ.

Близько 80 дронів – "шахеди". Про це повідомили в Повітряних силах.

Зафіксовано влучання ракети і 8 ударних дронів на семи локаціях, уламки впали ще на п’яти.

“За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 117 ворожих БпЛА”, – розповіли в Повітряних силах.

У повітряному просторі залишаються декілька БпЛА.

Напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.