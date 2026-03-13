Володимир Зеленський зустрівся з українськими пілотами, що навчаються в Румунії

Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які навчаються у Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів F-16 у Румунії.
Про це Президент повідомив у своєму Telegram.
В румунському центрі наші військові проходять різні етапи тренування: теорію, реальні тренувальні вильоти. Перші українські льотчики почали навчання в центрі з 2024 року, і частина з них уже виконує бойові завдання з відбиття російської агресії.
"Дякую Румунії, інструкторам центру, всім, хто допомагає нам у захисті та протидії російському терору. Ми завжди будемо вдячні США за можливість посилювати захист нашого неба американськими винищувачами, а також Данії, Нідерландам та Норвегії, які вже передають ці літаки Україні", - заявив Зеленський.
- Україна і Румунія підписали низку двосторонніх документів під час візиту українського президента. Зокрема, підписано заяву щодо спільного виробництва оборонної продукції на території Румунії.