Володимир Зеленський зустрівся з українськими пілотами, що навчаються в Румунії

Перші українські льотчики почали навчання в Румунії з 2024 року.

Володимир Зеленський зустрівся з українськими військовими, які навчаються у Європейському тренувальному центрі з підготовки пілотів F-16 у Румунії.

Про це Президент повідомив у своєму Telegram.

В румунському центрі наші військові проходять різні етапи тренування: теорію, реальні тренувальні вильоти. Перші українські льотчики почали навчання в центрі з 2024 року, і частина з них уже виконує бойові завдання з відбиття російської агресії.

"Дякую Румунії, інструкторам центру, всім, хто допомагає нам у захисті та протидії російському терору. Ми завжди будемо вдячні США за можливість посилювати захист нашого неба американськими винищувачами, а також Данії, Нідерландам та Норвегії, які вже передають ці літаки Україні", - заявив Зеленський.