На Дніпропетровщині 42 км дороги облаштували антидроновою сіткою

Міністерство оборони посилює антидроновий захист доріг. Так, на Дніпропетровщині сучасним захистом оснащено 42 км ключового логістичного маршруту.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

"Продовжуємо будувати антидронові покриття вздовж лінії фронту. Наше завдання – посилити захист прифронтових територій та забезпечити безперебійну логістику громад поблизу лінії бойового зіткнення", – наголосив міністр оборони Михайло Федоров.

Він розповів, що на ділянці застосували нову методику будівництва. Забезпечили проїзд габаритної техніки із системами РЕБ та елементами пасивного антидронового захисту – висоту опор збільшили до 7 метрів. Додатково посилили конструкції опор і перехресть.

"Завдяки антидроновим сіткам зменшується ризик атак ворожих БпЛА на транспорт. Це суттєво підвищує безпеку пересування військових і забезпечує стабільну роботу прифронтових громад. Захищена логістика – збережені життя", – резюмував Федоров.