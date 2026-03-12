Bloomberg: внаслідок авіаударів США та Ізраїлю виробництво “шахедів” в Ірані сповільнилося, але не зупинилося

На цей момент у межах конфлітку на Близькому Сході було запущено понад 2 100 “шахедів”, які пошкодили нафтову інфраструктуру, паралізували роботу аеропортів і знищили цінну військову техніку.

Можливості Ірану виробляти нові Shahed-136 були зменшені внаслідок авіаударів США та Ізраїлю. Однак запаси цих озброєнь залишаються, а для їх виробництва не потрібні складні компоненти, пише Bloomberg.

За оцінками Bloomberg, на цей момент було запущено понад 2 100 “шахедів”, які пошкодили нафтову інфраструктуру, паралізували роботу аеропортів і знищили цінну військову техніку. Хоча ці апарати повільні та легко виявляються, їх масове застосування змушує витрачати великі запаси дорогих ракет-перехоплювачів.

США та Ізраїль зробили удари по виробничих об’єктах одним із пріоритетів. Іран усе ще має безпілотники на складах, але його здатність виробляти нові обмежена — не стільки через нестачу майданчиків або матеріалів, скільки через те, що удари порушили організацію та координацію, необхідні для масштабного виробництва, повідомив один із високопоставлених європейських чиновників.

Водночас ці апарати мають дуже просту конструкцію: корпус із скловолокна, двигун, базову систему наведення та вибухівку. Тому їх можна виготовляти навіть у майстернях, наприклад на підприємствах з ремонту швидкісних човнів, зазначає джерело, знайоме з виробництвом іранських дронів.