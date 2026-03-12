Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Сибіга зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Чилі

Міністри домовилися розвивати політичний діалог, готувати подальші контакти та візити на всіх рівнях. 

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Чилі Франсіско Пересом Маккенною.

Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

“Я радий, що ми встановили відмінні робочі та особисті відносини з моїм новим чилійським колегою”, – зазначив Сибіга.

Він додав, що Україна покладає великі надії на розвиток партнерства з Чилі, заснованого на взаємній повазі, спільних цінностях та інтересах.

“Ми зацікавлені у розвитку торгівлі, співпраці у сфері безпеки та антарктичних досліджень. Я також поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та необхідність повернення українських дітей, примусово депортованих Росією”, – додав міністр.

Сторони домовилися розвивати політичний діалог, готувати подальші контакти та візити на всіх рівнях, а також посилювати співпрацю між нашими двома міністерствами.

Андрій Сибіга і Франсіско Перес Маккенна з дружинами
Фото: МЗС
Андрій Сибіга і Франсіско Перес Маккенна з дружинами

Сибіга здійснює візити до Чилі та Панами. Вперше за 13 років міністр закордонних справ України відвідує з офіційним візитом Латинську Америку. У Сантьяго Сибіга взяв участь в урочистій церемонії інавгурації новообраного президента Чилі. У Панама-Сіті заплановані переговори з міністром закордонних справ Панами та підписання двосторонніх документів.

﻿
