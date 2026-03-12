Міністри домовилися розвивати політичний діалог, готувати подальші контакти та візити на всіх рівнях.

Очільник українського МЗС Андрій Сибіга зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Чилі Франсіско Пересом Маккенною.

Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві.

“Я радий, що ми встановили відмінні робочі та особисті відносини з моїм новим чилійським колегою”, – зазначив Сибіга.

Він додав, що Україна покладає великі надії на розвиток партнерства з Чилі, заснованого на взаємній повазі, спільних цінностях та інтересах.

“Ми зацікавлені у розвитку торгівлі, співпраці у сфері безпеки та антарктичних досліджень. Я також поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та необхідність повернення українських дітей, примусово депортованих Росією”, – додав міністр.

Сторони домовилися розвивати політичний діалог, готувати подальші контакти та візити на всіх рівнях, а також посилювати співпрацю між нашими двома міністерствами.

Фото: МЗС Андрій Сибіга і Франсіско Перес Маккенна з дружинами

Сибіга здійснює візити до Чилі та Панами. Вперше за 13 років міністр закордонних справ України відвідує з офіційним візитом Латинську Америку. У Сантьяго Сибіга взяв участь в урочистій церемонії інавгурації новообраного президента Чилі. У Панама-Сіті заплановані переговори з міністром закордонних справ Панами та підписання двосторонніх документів.