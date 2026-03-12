Очільник українського МЗС Андрій Сибіга зустрівся із новопризначеним міністром закордонних справ Чилі Франсіско Пересом Маккенною.
Про це повідомили у зовнішньополітичному відомстві.
“Я радий, що ми встановили відмінні робочі та особисті відносини з моїм новим чилійським колегою”, – зазначив Сибіга.
Він додав, що Україна покладає великі надії на розвиток партнерства з Чилі, заснованого на взаємній повазі, спільних цінностях та інтересах.
“Ми зацікавлені у розвитку торгівлі, співпраці у сфері безпеки та антарктичних досліджень. Я також поінформував свого колегу про ситуацію на полі бою, мирні зусилля та необхідність повернення українських дітей, примусово депортованих Росією”, – додав міністр.
Сторони домовилися розвивати політичний діалог, готувати подальші контакти та візити на всіх рівнях, а також посилювати співпрацю між нашими двома міністерствами.
Сибіга здійснює візити до Чилі та Панами. Вперше за 13 років міністр закордонних справ України відвідує з офіційним візитом Латинську Америку. У Сантьяго Сибіга взяв участь в урочистій церемонії інавгурації новообраного президента Чилі. У Панама-Сіті заплановані переговори з міністром закордонних справ Панами та підписання двосторонніх документів.