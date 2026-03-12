Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ повідомила у Telegram про масований обстріл об'єктів терористичного угруповання "Хезболла" на території Лівану.

Упродовж лише 30 хвилин ізраїльські військові уразили 10 штабів та командних центрів "Хезболли" у районі Дахіє, що розташований у столиці сусідньої держави Бейруті. Загалом було завдано ударів по понад 20 цілях, пов'язаних з діяльністю терористів.

11 березня Ізраїль зазнав обстрілу з боку "Хезболли". Бойовики запустили понад 100 ракет, внаслідок чого були повідомлення про поранених цивільних.