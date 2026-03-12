Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ГоловнаСвіт

Ізраїль заявив про ураження 10 об'єктів "Хезболли" в Бейруті за 30 хвилин

ЦАХАЛ відповів на вечірній обстріл терористами ізраїльської території.

Ізраїль заявив про ураження 10 об'єктів "Хезболли" в Бейруті за 30 хвилин
Бейрут
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю ЦАХАЛ повідомила у Telegram про масований обстріл об'єктів терористичного угруповання "Хезболла" на території Лівану.

Упродовж лише 30 хвилин ізраїльські військові уразили 10 штабів та командних центрів "Хезболли" у районі Дахіє, що розташований у столиці сусідньої держави Бейруті. Загалом було завдано ударів по понад 20 цілях, пов'язаних з діяльністю терористів.

11 березня Ізраїль зазнав обстрілу з боку "Хезболли". Бойовики запустили понад 100 ракет, внаслідок чого були повідомлення про поранених цивільних. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies