Україна та ЄС розпочали новий етап співпраці у сфері безпечності харчових продуктів

Україна спільно з представництвом Європейського Союзу та експертами проєкту ILCA3 – EU4SaferFood розпочала новий етап співпраці у сфері безпечності харчових продуктів.

Про це повідомив перший заступник міністра економіки, довкілля і сільського господарства Тарас Висоцький.

За його словами, йдеться про третю фазу масштабної програми ЄС, яка протягом наступних 40 місяців сприятиме зміцненню системи контролю в Україні у сферах безпечності харчових продуктів, здоров’я та благополуччя тварин, а також захисту і карантину рослин.

«Це важливий інструмент практичної євроінтеграції, адже йдеться не лише про наближення законодавства до вимог ЄС, а про реальні зміни в роботі всієї системи», — зазначив Висоцький.

Він нагадав, що з 1 березня вже набрав чинності новий закон про ветеринарну медицину. Наступним кроком стане підготовка нової редакції закону про державний контроль та оновлення підзаконних актів.

Також триває підготовка законодавчої бази у сфері здоров’я рослин до набуття чинності відповідного закону у 2028 році. Нові норми передбачають посилення фітосанітарного захисту та оновлення системи моніторингу шкідників для захисту врожаю і відповідності вимогам ринків ЄС.

Серед інших пріоритетів програми — регулювання використання ГМО, авторизація засобів захисту рослин за європейськими стандартами та цифрова трансформація галузі. Зокрема, планується розвиток системи E-food, інтеграція баз даних і модернізація системи ідентифікації тварин.

Крім того, проєкт передбачає запуск спеціалізованих онлайн-курсів для фахівців, які працюють у сфері безпечності харчових продуктів.