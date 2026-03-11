Трамп обіцяв, що Тегерану буде непереливки, якщо ключову морську магістраль заблокують.

Центральне командування збройних сил Сполучених Штатів повідомило у мережі X про удар по іранським кораблям, які діяли в районі Ормузької протоки.

За словами військових, було знищено 16 суден, які використовувалися для мінування акваторії, що відіграє ключову роль у світовому експорті нафти.

U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/371unKYiJs — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 10, 2026

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану "небаченими раніше" військовими наслідками у випадку, якщо Тегеран вирішить замінувати важливу морську магістраль для суден, які транспортують нафту з Перської затоки.