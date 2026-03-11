Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
США знищили 16 іранських суден, які мінували Ормузьку протоку

Трамп обіцяв, що Тегерану буде непереливки, якщо ключову морську магістраль заблокують.

США знищили 16 іранських суден, які мінували Ормузьку протоку
Іранські військово-морські судна
Фото: IRGC

Центральне командування збройних сил Сполучених Штатів повідомило у мережі X про удар по іранським кораблям, які діяли в районі Ормузької протоки.

За словами військових, було знищено 16 суден, які використовувалися для мінування акваторії, що відіграє ключову роль у світовому експорті нафти.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану "небаченими раніше" військовими наслідками у випадку, якщо Тегеран вирішить замінувати важливу морську магістраль для суден, які транспортують нафту з Перської затоки. 

﻿
