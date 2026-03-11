Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
ГоловнаСвіт

У Дрездені оголошена найбільша евакуація через бомбу часів Другої світової війни

18 тисяч громадян змушені будуть тимчасово залишити домівки і готелі на час розмінування.

У Дрездені оголошена найбільша евакуація через бомбу часів Другої світової війни
Дрезден
Фото: Сторінка посла Німеччини у Британії в мережі X

У німецькому Дрездені на середу, 11 березня, оголошено евакуацію в середмісті через знайдену британську бомбу часів Другої світової війни.

Як пише BBC, 250-кілограмовий снаряд, що не вибухнув, відкопали біля знесеного у 2024 році мосту через Ельбу. На час його знешкодження свої домівки, місця роботи та готелі залишать 18 тисяч містян та гостей Дрездена - це найбільша евакуація, пов'язана з роботою саперів.

До зони тимчасового відселення потрапили найвідоміші пам'ятки Дрездена: церква Фрауенкірхе, палац Резіденцшлосс, опера Земпер. Також не працюватимуть штаб поліції, парламент федеральної землі Саксонія, кілька міністерств та будинків для літніх осіб.

З 13 лютого 1945 року упродовж кількох діб Дрезден зазнав однієї з найбільших авіаційних атак Другої світової війни. Союзники скинули на місто 4 тисячі тонн бомб, загинули 25 тисяч людей, центр міста лежав у руїнах. Бомбардування Дрездена вважається одним з найбільш суперечливих епізодів війни, чимало істориків наполягають на тому, що воно не було виправдане стратегічними потребами. 

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies