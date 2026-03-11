У Дрездені оголошена найбільша евакуація через бомбу часів Другої світової війни

18 тисяч громадян змушені будуть тимчасово залишити домівки і готелі на час розмінування.

У німецькому Дрездені на середу, 11 березня, оголошено евакуацію в середмісті через знайдену британську бомбу часів Другої світової війни.

Як пише BBC, 250-кілограмовий снаряд, що не вибухнув, відкопали біля знесеного у 2024 році мосту через Ельбу. На час його знешкодження свої домівки, місця роботи та готелі залишать 18 тисяч містян та гостей Дрездена - це найбільша евакуація, пов'язана з роботою саперів.

До зони тимчасового відселення потрапили найвідоміші пам'ятки Дрездена: церква Фрауенкірхе, палац Резіденцшлосс, опера Земпер. Також не працюватимуть штаб поліції, парламент федеральної землі Саксонія, кілька міністерств та будинків для літніх осіб.

З 13 лютого 1945 року упродовж кількох діб Дрезден зазнав однієї з найбільших авіаційних атак Другої світової війни. Союзники скинули на місто 4 тисячі тонн бомб, загинули 25 тисяч людей, центр міста лежав у руїнах. Бомбардування Дрездена вважається одним з найбільш суперечливих епізодів війни, чимало істориків наполягають на тому, що воно не було виправдане стратегічними потребами.