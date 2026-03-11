Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Спікер Конгресу Джонсон відмовився засудити ісламофобію республіканців

Представники президентської партії дозволили собі різкі висловлювання проти мусульман.

Спікер Конгресу Джонсон відмовився засудити ісламофобію республіканців
Майк Джонсон
Фото: EPA/UPG

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не збирається офіційно вибачатися чи публічно засуджувати висловлювання своїх колег з Республіканської партії, які на початку тижня відзначилися антиісламськими коментарями у мережах.

Як пише The Guardian, Енді Оглз із штату Теннессі написав, що мусульманам "не місце в Америці" і закликав депортувати мера Нью-Йорка Зорана Мамдані, який є першим очільником міста, що сповідує іслам.

Ще більш контраверсійне висловлювання належить конгресмену Ренді Файну із Флориди, який заявив, що "якщо доведеться обирати, то вибір між собаками і мусульманами не є складним". 

Спікер Джонсон запевнив, що поговорив з республіканцями щодо "тону їхніх заяв", але відмовився засудити зміст, стверджуючи, що у США "хочуть нав'язати закони шаріату, які суперечать конституції".

  • У листопаді у США відбудуться проміжні вибори, на яких буде повністю переобрано склад Палати представників. Майк Джонсон говорив, що в разі втрати республіканцями більшості Дональду Трампу загрожує імпічмент.
