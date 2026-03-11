Спікер Конгресу Джонсон відмовився засудити ісламофобію республіканців

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що не збирається офіційно вибачатися чи публічно засуджувати висловлювання своїх колег з Республіканської партії, які на початку тижня відзначилися антиісламськими коментарями у мережах.

Як пише The Guardian, Енді Оглз із штату Теннессі написав, що мусульманам "не місце в Америці" і закликав депортувати мера Нью-Йорка Зорана Мамдані, який є першим очільником міста, що сповідує іслам.

Ще більш контраверсійне висловлювання належить конгресмену Ренді Файну із Флориди, який заявив, що "якщо доведеться обирати, то вибір між собаками і мусульманами не є складним".

Спікер Джонсон запевнив, що поговорив з республіканцями щодо "тону їхніх заяв", але відмовився засудити зміст, стверджуючи, що у США "хочуть нав'язати закони шаріату, які суперечать конституції".