Очільник Пентагону назвав цілі США у війні проти Ірану і застеріг Росію від втручання

Мінітр війни США Піт Гегсет заявив, що США мають три цілі у кампанії проти Ірану: знищити іранські ракети та здатність їх виробляти, знищити іранський флот і позбавити Тегеран ядерної зброї.

Про це він заявив на пресконференції у вівторок, повідомляє CNN.

«Ми не поступимося, доки ворог не буде повністю та рішуче переможений, але ми зробимо це у відведений нам час і на власний розсуд», – сказав Піт Хегсет.

Він також застеріг Росію від втручання у війну з Іраном. Гегсет назвав учорашню розмову президентів США та Росії «рішучим закликом», який, на його думку, підтвердив «можливість для певного миру» у війні Росії проти України. І зазначив, що розмова підтвердила визнання того, що Росія «не повинні бути втягнута».

Нагадаємо, раніше американські медіа повідомили, що Росія надає Ірану розвідувальні дані про військові цілі США.Міністр війни також сказав, що остаточне рішення про закінчення війни проти Ірану ухвалить Дональд Трамп.«Він обраний від імені американського народу, – сказав Хегсет. – Тому не мені стверджувати, чи це початок, середина чи кінець, це його справа, і він продовжуватиме це доносити».

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн у свою чергу заявив, що американські військові нещодавно скинули «десятки 2000-фунтових» засобів ураження на іранські ракетні об'єкти, які глибоко закопані під землею.

«Бомбардувальники Стратегічного командування нещодавно скинули десятки 2000-фунтових проникаючих систем на глибоко закопані ракетні пускові установки по всьому південному флангу. Ми також завдали ударів по кількох фабриках ударних безпілотників, щоб дістатися до основи їхніх автономних можливостей», – сказав Кейн під час прес-конференції.

Генерал Кейн також повідомив, що США «розглядають низку варіантів» щодо можливості супроводу суден через Ормузьку протоку.

«Якщо нам доручать супровід, знаєте, ми розглянемо низку варіантів, щоб створити військові умови для цього, а потім, як ми завжди робимо з кожною потенційною місією, звернемося до секретаря та президента з інформацією про те, які ресурси потрібні, яке командування та управління потрібні, які ризики та як ми можемо їх зменшити?» – сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп пригрозив ударити по Ірану в 20 разів сильніше, якщо країна зупинить потік нафти через Ормузьку протоку.

У свою чергу Іран заперечив можливість переговорів зі США у відповідь на обіцянки Трампа швидко закінчити війну.