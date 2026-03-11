Президентка Бундестагу: Німеччина дає Україні €200 млн на захист від російських бомбардувань

Президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер під час виступу у Верховній Раді заявила, що Берлін надає Україні додаткові 200 млн євро на розвідувальні дрони та цивільний захист. За її словами, ці кошти допоможуть краще убезпечити людей та критично важливу інфраструктуру від російських атак.

«Не можна, щоб жодна демократія звикала до того, що сусідня держава заперечує їй право на існування», — заявила вона.

Вона пояснила, що саме тому Німеччина підтримує Україну у політичній, фінансовій, гуманітарній та військовій сферах.

Фото: Анна Стешенко Президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер

За словами Кльокнер, рішення про подальшу допомогу, включно з гарантіями безпеки, ухвалює Бундестаг, і саме парламент несе за них відповідальність.

«Рішення з цього приводу розглядаються в парламенті, і відповідальність за них несе німецький Бундестаг», — додала вона.

Президентка Бундестагу зазначила, що Україна сьогодні бореться не лише за свої кордони, а й за принципи, на яких побудована сучасна Європа.

«Україна бореться за ідею людської гідності та універсальних прав людини. Для російського президента важлива лише влада… Цими днями Німеччина надає додаткові 200 млн євро, щоб посилити захист проти російського терору бомбардуваннями. Йдеться про збільшення коштів для розвідувальних дронів та цивільного захисту, щоб була можливість більше захистити людей та убезпечити життєво важливу інфраструктуру», — наголосила вона.

Кльокнер додала, що «Європа вчиться в України у технологічному та організаційному плані, а також у плані стійкості. Ви зберегли можливості, які мають значення для НАТО і безпеки Європи».

Вона також підкреслила важливість української експертизи у виробництві дронів та захисті від них.

«Ми, як Німеччина, співпрацюємо з вами в цьому контексті і потребуємо вашої експертизи, виробленої в цих важких умовах», — підкреслила вона.



