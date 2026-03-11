Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
ГоловнаСвіт

Президентка Бундестагу: Німеччина дає Україні €200 млн на захист від російських бомбардувань

Кошти передадуть цими днями. 

Президентка Бундестагу: Німеччина дає Україні €200 млн на захист від російських бомбардувань
Президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер
Фото: Анна Стешенко

Президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер під час виступу у Верховній Раді заявила, що Берлін надає Україні додаткові 200 млн євро на розвідувальні дрони та цивільний захист. За її словами, ці кошти допоможуть краще убезпечити людей та критично важливу інфраструктуру від російських атак.

«Не можна, щоб жодна демократія звикала до того, що сусідня держава заперечує їй право на існування», — заявила вона. 

Вона пояснила, що саме тому Німеччина підтримує Україну у політичній, фінансовій, гуманітарній та військовій сферах.

Президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер
Фото: Анна Стешенко
Президентка Бундестагу Німеччини Юлія Кльокнер

За словами Кльокнер, рішення про подальшу допомогу, включно з гарантіями безпеки, ухвалює Бундестаг, і саме парламент несе за них відповідальність.

«Рішення з цього приводу розглядаються в парламенті, і відповідальність за них несе німецький Бундестаг», — додала вона.

Президентка Бундестагу зазначила, що Україна сьогодні бореться не лише за свої кордони, а й за принципи, на яких побудована сучасна Європа. 

«Україна бореться за ідею людської гідності та універсальних прав людини. Для російського президента важлива лише влада… Цими днями Німеччина надає додаткові 200 млн євро, щоб посилити захист проти російського терору бомбардуваннями. Йдеться про збільшення коштів для розвідувальних дронів та цивільного захисту, щоб була можливість більше захистити людей та убезпечити життєво важливу інфраструктуру», — наголосила вона. 

Кльокнер додала, що «Європа вчиться в України у технологічному та організаційному плані, а також у плані стійкості. Ви зберегли можливості, які мають значення для НАТО і безпеки Європи».

Вона також підкреслила важливість української експертизи у виробництві дронів та захисті від них. 

«Ми, як Німеччина, співпрацюємо з вами в цьому контексті і потребуємо вашої експертизи, виробленої в цих важких умовах», — підкреслила вона. 


﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies