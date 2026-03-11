Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Канада не братиме участь у війні проти Ірану

Прем'єр-міністр Марк Карні відкинув можливість приєднання країни до операції США та Ізраїлю.

Марк Карні
Фото: EPA/UPG

Очільник канадського уряду Марк Карні під час виступу у парламенті заперечив сценарій участі країни у війні на Близькому Сході.

Як пише Укрінформ, прем'єр-міністр заявив про підтримку дій, які "завадять Ірану розвитвати ядерну програму та експортувати тероризм". Водночас політик підкреслив, що Канада наразі не залучена до наступу Сполучених Штатів та Ізраїлю і не має намірів змінювати цю позицію.

Припущення щодо можливого вступу Канади у війну з'явилися на тлі заяви начальниці Штабу оборони країни Дженні Каріньян про те, що в разі отримання запиту від партнерів з Аравійського півострова про сприяння у відбитті іранських атак Оттава могла б "допомогти дружнім державам".

﻿
