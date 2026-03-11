Зеленський заявив, що Україна "має карти" завдяки солдатам і промисловості

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ірландському журналісту, фронтовому документалісту та інфлюенсеру Кейліну Робертсону розповів про свої враження від того, що західні союзники звернулися до нашої держави за допомогою в протидії іранським дронам.

За словами глави держави, Україна тепер має ті самі "карти" завдяки солдатам та великій кількості військової продукції, виробництво якої було збільшене за час війни.

Зеленський вважає, що Україна демонструє "високий рівень" і пишається тим, що американці звернулися за допомогою саме до нашої держави.

Президент наголосив на потребі ухвалювати швидкі кроки для досягнення миру. Він підкреслив неготовність Європи та США, попри технологічність, до потенційної Третьої світової війни. На думку Зеленського, ніхто зараз не має досвіду протидії наземним силам, який є в українців, а нова війна не вестиметься лише дронами і ракетами.