Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Зеленський заявив, що Україна "має карти" завдяки солдатам і промисловості

Президент дав інтерв'ю ірландському блогеру Кейліну Робертсону.

Зеленський заявив, що Україна "має карти" завдяки солдатам і промисловості
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю ірландському журналісту, фронтовому документалісту та інфлюенсеру Кейліну Робертсону розповів про свої враження від того, що західні союзники звернулися до нашої держави за допомогою в протидії іранським дронам.

За словами глави держави, Україна тепер має ті самі "карти" завдяки солдатам та великій кількості військової продукції, виробництво якої було збільшене за час війни.

Зеленський вважає, що Україна демонструє "високий рівень" і пишається тим, що американці звернулися за допомогою саме до нашої держави.

Президент наголосив на потребі ухвалювати швидкі кроки для досягнення миру. Він підкреслив неготовність Європи та США, попри технологічність, до потенційної Третьої світової війни. На думку Зеленського, ніхто зараз не має досвіду протидії наземним силам, який є в українців, а нова війна не вестиметься лише дронами і ракетами. 

  • Вислів про "карти" - одна з часто повторюваних тез у риториці президента США Дональда Трампа, який списує свій тиск на Україну щодо поступок у переговорах з Росією на "відсутність карт", тобто козирів, які нібито наявні в РФ через окуповані території.
﻿
