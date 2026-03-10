Зеленський: ризиків для Сумської області немає, але Росія все ще хоче створити там буферну зону

Україна від її планів не відмовилася також.

Росія все ще хоче створити в Сумській і Харківській областях буферну зону. Вона від цих цілей не відмовилася.

Про це президент Володимир Зеленьский сказав під час спілкування з журналістами 10 березня. Він сказав, що й Україна від власних цілей не відмовлялася.

“Ризиків немає. Про ситуацію на кордоні (з викраденням мешканців прикордонних сіл. – Ред.) ми знаємо”, – сказав він.

Президент звернув увагу, що Росія бореться проти цивільних цілей, у той час як Україна вражає військові. Він додав, що сьогодні головком Олександр Сирський повідомив йому про успішне враження оборонцями брянського заводу, що виготовляв системи управління для всіх видів ракет ворога.



