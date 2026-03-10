На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: ризиків для Сумської області немає, але Росія все ще хоче створити там буферну зону

Україна від її планів не відмовилася також. 

Зеленський: ризиків для Сумської області немає, але Росія все ще хоче створити там буферну зону
селектора нарада 1 лютого 226 року
Фото: ОПУ

Росія все ще хоче створити в Сумській і Харківській областях буферну зону. Вона від цих цілей не відмовилася.

Про це президент Володимир Зеленьский сказав під час спілкування з журналістами 10 березня. Він сказав, що й Україна від власних цілей не відмовлялася.

“Ризиків немає. Про ситуацію на кордоні (з викраденням мешканців прикордонних сіл. – Ред.) ми знаємо”, – сказав він.

Президент звернув увагу, що Росія бореться проти цивільних цілей, у той час як Україна вражає військові. Він додав, що сьогодні головком Олександр Сирський повідомив йому про успішне враження оборонцями брянського заводу, що виготовляв системи управління для всіх видів ракет ворога.


﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies