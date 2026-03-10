Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: ЗСУ уразили у Брянську завод мікроелектроніки «Кремній Ел»

Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах для «іскандерів».

Генштаб: ЗСУ уразили у Брянську завод мікроелектроніки «Кремній Ел»
ракета Storm Shadow
Фото: Вікіпедія

Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел».

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

За інформацію командування, цей завод - це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського «високоточного» озброєння. 

«Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є «мізками» та «нервовою системою» сучасної зброї, зокрема ракет «Іскандер». Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються», - повідомив Генштаб.

Аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку Безпілотних систем «Рейд».

