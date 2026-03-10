Генштаб: ЗСУ уразили у Брянську завод мікроелектроніки «Кремній Ел»

Сил оборони України завдали успішних ударів ракетами повітряного базування Storm Shadow по брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел».
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
За інформацію командування, цей завод - це критично важлива ланка в ланцюжку виробництва російського «високоточного» озброєння.
«Завод спеціалізується на дискретній напівпровідниковій техніці та інтегральних мікросхемах, які є «мізками» та «нервовою системою» сучасної зброї, зокрема ракет «Іскандер». Зафіксовано ураження цілі та значне пошкодження виробничих потужностей. Масштаби завданих збитків уточнюються», - повідомив Генштаб.
Аеророзвідку здійснював підрозділ окремого полку Безпілотних систем «Рейд».