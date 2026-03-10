Мінрозвитку розробило законопроєкт про реформу таксі

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про розробку законопроєкту про реформу таксі, який має на меті вивести ринок з тіні.

Про це він написав у Telegram.

"Сьогодні маємо парадокс: офіційно в Україні близько 9 500 авто виконують перевезення як таксі, тоді як фактично на ринку працює понад 200 000 водіїв. Тобто понад 90% ринку перебуває в тіні. Це означає втрати для бюджету, відсутність соціального захисту для водіїв і мінімальні інструменти безпеки для пасажирів. Тому ми пропонуємо змінити саму модель доступу до ринку", - пояснив Кулеба.

За його словами, концепція передбачає новий статус – автомобільний самозайнятий перевізник. Він дасть можливість водіям "легально працювати без складної звітності та зайвої бюрократії".

"Вхід на ринок пропонується максимально простим: один прожитковий мінімум на два роки (орієнтовно 3 028 грн), що становить приблизно 130 грн на місяць. Замість ліцензії запроваджується персональний електронний сертифікат на автомобіль, який оформлюється через систему Укртрансбезпеки. У салоні автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника", - зазначив віцепрем’єр.

Також законопроєкт врегульовує роль цифрових платформ перевізників, які виступатимуть податковими агентами, перевірятимуть документи водіїв і нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників.

"Йдеться не про підвищення податків чи тиск на бізнес. Навпаки – про створення простої, цифрової та економічно вигідної моделі, де працювати легально дешевше і простіше, ніж залишатися в тіні", - наголосив Кулеба.

Наразі законопроєкт проходить погодження з органами державної влади. Наступний крок - розгляд законопроєкту урядом і подання до Верховної Ради.

Нагадаємо, в 2023 році Кабмін обмежив використання музики в автобусах та таксі.