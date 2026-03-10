Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Мінрозвитку розробило законопроєкт про реформу таксі

Наразі понад 90% ринку перебуває в тіні. 

Мінрозвитку розробило законопроєкт про реформу таксі
Ілюстративне фото
Фото: protaxi.com.ua

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив про розробку законопроєкту про реформу таксі, який має на меті вивести ринок з тіні.

Про це він написав у Telegram.

"Сьогодні маємо парадокс: офіційно в Україні близько 9 500 авто виконують перевезення як таксі, тоді як фактично на ринку працює понад 200 000 водіїв. Тобто понад 90% ринку перебуває в тіні. Це означає втрати для бюджету, відсутність соціального захисту для водіїв і мінімальні інструменти безпеки для пасажирів. Тому ми пропонуємо змінити саму модель доступу до ринку", - пояснив Кулеба.

За його словами, концепція передбачає новий статус – автомобільний самозайнятий перевізник. Він дасть можливість водіям "легально працювати без складної звітності та зайвої бюрократії".

"Вхід на ринок пропонується максимально простим: один прожитковий мінімум на два роки (орієнтовно 3 028 грн), що становить приблизно 130 грн на місяць. Замість ліцензії запроваджується персональний електронний сертифікат на автомобіль, який оформлюється через систему Укртрансбезпеки. У салоні автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника", - зазначив віцепрем’єр.

Також законопроєкт врегульовує роль цифрових платформ перевізників, які виступатимуть податковими агентами, перевірятимуть документи водіїв і нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників. 

"Йдеться не про підвищення податків чи тиск на бізнес. Навпаки – про створення простої, цифрової та економічно вигідної моделі, де працювати легально дешевше і простіше, ніж залишатися в тіні", - наголосив Кулеба.

Наразі законопроєкт проходить погодження з органами державної влади. Наступний крок - розгляд законопроєкту урядом і подання до Верховної Ради. 

Докладніше про те, чому реформа ринку таксі може стати однією з найуспішніших за всю історію, і які для цього необхідно виконати умови, читайте в матеріалі Lb.ua "Машину замовляли?".

Нагадаємо, в 2023 році Кабмін обмежив використання музики в автобусах та таксі

