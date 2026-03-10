Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Унаслідок обстрілів Херсонщини загинула 74-річна жінка

У Херсоні є троє поранених.

Унаслідок обстрілів Херсонщини загинула 74-річна жінка
Фото: nikvesti.com

Унаслідок обстрілів росіянами Херсонської області загинула мешканка Антонівки.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Близько 09:40 через російську дронову атаку тяжкі травми дістала 74-річна жінка. Попри намагання медиків врятувати її життя, постраждала померла в лікарні від отриманих поранень.

Окрім того, майже об 11:00 російські окупанти вдарили з безпілотників по середмістю Херсона.

Через ворожу атаку згоріли дві цивільні автівки та пошкоджено житлові будинки. Пожежі, що виникли на місці “прильоту”, оперативно ліквідували рятувальники.

Постраждали двоє жінок, яким 44 та 60 років, а також 59-річний чоловік. Вони дістали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми. 

Потерпілих “швидка” доставила до лікарні у стані середньої тяжкості.

