Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
ГоловнаСуспільствоВійна

На Харківщині росіяни поранили понад десять людей. Серед постраждалих є діти

Ударів ворога зазнали 23 населені пункти. 

Ліквідація наслідків атаки у Харкові
Фото: ДСНС Харківщини

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 22 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей, зокрема двоє дітей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Ворог атакував БпЛА Індустріальний, Новобаварський і Холодногірський райони Харкова. Там постраждали чоловіки 51, 36, 43, 38 років, жінки 41, 57, 58, 52 років та двоє 16-річних дівчат.

У с. Стара Покровка Новопокровської громади постраждала 75-річна жінка. У м. Чугуїв постраждала 48-річна жінка, а в с. Новоосинове Курилівської громади – 67-річний чоловік.

По Харківщині росіяни застосували різні види озброєння: 

  • РСЗВ (кількість встановлюється);
  • 16 БпЛА типу «Герань-2»;
  • 3 БпЛА типу «Молнія»;
  • 3 fpv-дрони;
  • 57 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено нежитлове приміщення, 4 багатоквартирні будинки, 4 приватні будинки, 19 автомобілів, автокран, вантажний автомобіль, електромережі;
  • у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Івашки), автомобільну цистерну (сел. Золочів); 
  • у Куп’янському районі пошкоджено зерносховище, 2 комбайни (с. Млинки), автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Ківшарівка), автомобіль (с. Новоосинове), фермерське господарство (с. Новомиколаївка);  
  • в Ізюмському районі пошкоджено 9 приватних будинків, церкву (с. Оскіл); 
  • у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Вільшани), багатоквартирний будинок, сільськогосподарське підприємство (с. Протопопівка), залізничну інфраструктуру (м. Мерефа);
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 житлові будинки (с. Стара Покровка), 2 цивільні підприємства (сел. Печеніги, с. Мартове)), навчальний заклад (с. Кочеток).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 170 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 21 962 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в бік населених пунктів Попівка та Лиман.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік населеного пункту Новоплатонівка.

﻿
