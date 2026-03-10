На Харківщині росіяни поранили понад десять людей. Серед постраждалих є діти

Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали м. Харків і 22 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів постраждали 13 людей, зокрема двоє дітей.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

Ворог атакував БпЛА Індустріальний, Новобаварський і Холодногірський райони Харкова. Там постраждали чоловіки 51, 36, 43, 38 років, жінки 41, 57, 58, 52 років та двоє 16-річних дівчат.

У с. Стара Покровка Новопокровської громади постраждала 75-річна жінка. У м. Чугуїв постраждала 48-річна жінка, а в с. Новоосинове Курилівської громади – 67-річний чоловік.

По Харківщині росіяни застосували різні види озброєння:

РСЗВ (кількість встановлюється);

16 БпЛА типу «Герань-2»;

3 БпЛА типу «Молнія»;

3 fpv-дрони;

57 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено нежитлове приміщення, 4 багатоквартирні будинки, 4 приватні будинки, 19 автомобілів, автокран, вантажний автомобіль, електромережі;

у Богодухівському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Івашки), автомобільну цистерну (сел. Золочів);

у Куп’янському районі пошкоджено зерносховище, 2 комбайни (с. Млинки), автомобіль екстреної медичної допомоги (сел. Ківшарівка), автомобіль (с. Новоосинове), фермерське господарство (с. Новомиколаївка);

в Ізюмському районі пошкоджено 9 приватних будинків, церкву (с. Оскіл);

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (сел. Вільшани), багатоквартирний будинок, сільськогосподарське підприємство (с. Протопопівка), залізничну інфраструктуру (м. Мерефа);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 житлові будинки (с. Стара Покровка), 2 цивільні підприємства (сел. Печеніги, с. Мартове)), навчальний заклад (с. Кочеток).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 170 людей. Всього від початку роботи в Пункті зареєстровано 21 962 людини.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог тричі намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в бік населених пунктів Попівка та Лиман.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував у бік населеного пункту Новоплатонівка.