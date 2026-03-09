У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Екіпаж "Білих янголів" евакуював родину з трьома дітьми із прикордоння Сумщини

Ворожі безпілотники фактично контролюють небо над прикордонною громадою.

Екіпаж "Білих янголів" евакуював родину з трьома дітьми із прикордоння Сумщини
евакуація дітей із прикордоння Сумщини
Фото: Національна поліція України

Екіпаж спецпідрозділу "Білі янголи" евакуювали родину із двома малолітніми дітьми із прикордонної громади Сумської області. Разом із родиною врятували й собаку.

Про це повідомляє Нацполіція України.

"Екіпаж спецпідрозділу поліції евакуював із Зноб-Новгородської громади 33-річну жінку разом із трьома малолітніми дітьми – двома синами віком 2 та 5 років та однорічною донькою. Разом з господарями виїхав і песик Бос", – ідеться у повідомленні.

Через постійні обстріли та небезпеку перебування у прикордонній зоні сім’я була змушена залишити свій дім. Евакуація відбувалася у складних умовах: російські війська посилили обстріли, а ворожі безпілотники фактично контролюють повітряний простір населеного пункту.

Поліцейські діяли швидко та обережно, забезпечивши безпечне транспортування родини до більш безпечного місця.

