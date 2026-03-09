Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом "Дружба"
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ГоловнаСуспільствоВійна

ЦПД: Кремль змінив підхід до вербування іноземців для війни в Україні

Вже понад 1400 громадян африканських країн воювали на боці Росії.

ЦПД: Кремль змінив підхід до вербування іноземців для війни в Україні
іноземці у армії РФ
Фото: ЦПД

Кремль перейшов на системне вербування іноземців у російську армію для участі у війні проти України. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації з посиланням на аналіз дослідників Robert Lansing Institute.

Раніше росіяни здійснювали вербування іноземців через напівлегальні та неофіційні канали – закриті групи в месенджерах, підставні компанії та посередників із працевлаштування. 

Наразі дедалі частіше роль рекрутингових центрів виконують дипломатичні та культурні представництва РФ на африканському континенті.

За наявними даними, вже понад 1400 громадян африканських країн воювали на боці Росії, із них щонайменше 316 загинули, здебільшого менш ніж через місяць після прибуття на фронт. Багатьох вербували під приводом цивільної роботи, вводячи в оману на етапі відбору.

Після різкої реакції урядів окремих африканських країн росія припинила вербування їхніх громадян, сформувавши неофіційний "чорний список". Проте набір іноземців продовжується в інших країнах континенту.

"Попри риторику про "дружбу з Африкою" і боротьбу з колоніалізмом, кремль фактично експлуатує вразливу молодь континенту як ресурс для своєї війни", – наголошують у ЦПД.

﻿
