У Резерв+ тепер можна спланувати візит до ТЦК, - Міноборони

Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок Резерв+.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу:

обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;

не стояти в чергах;

бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;

скасувати запис або залишити відгук;

отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.

Водночас сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим.

Запис через Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.

Раніше в застосунку Резерв+ також запустили нову відстрочку для багатодітних батьків.

У 2024 році в додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ.