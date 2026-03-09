Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ГоловнаСуспільствоЖиття

У Резерв+ тепер можна спланувати візит до ТЦК, - Міноборони

Запис через застосунок має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.

У Резерв+ тепер можна спланувати візит до ТЦК, - Міноборони
Фото: Міноборони

Військовозобов’язані, призовники та резервісти відтепер можуть спланувати візит до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) через мобільний застосунок Резерв+.

Про це повідомляє Міністерство оборони.

Електронна черга в ТЦК та СП дає користувачам змогу: 

  • обирати зручну дату та час візиту за кілька кліків у смартфоні;
  • не стояти в чергах;
  • бачити свій номер у черзі, обрану послугу та статус запису;
  • скасувати запис або залишити відгук;
  • отримувати нагадування у вигляді push-сповіщень.

Водночас сервіс допомагає працівникам ТЦК та СП краще планувати роботу: усі записи формуються в одному списку, черги зменшуються, обслуговування стає більш організованим і прозорим. 

Запис через Резерв+ має таку ж юридичну силу, як і через сайт електронної черги.

Раніше в застосунку Резерв+ також запустили нову відстрочку для багатодітних батьків

У 2024 році в додатку "Резерв+" став доступним електронний військово-обліковий документ. 

﻿
