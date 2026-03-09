У результаті небезпечних маневрів автомобіль військових з’їхав у кювет.

У Волинській області, поблизу села Озеро, близько семи цивільних автомобілів здійснили погоню за службовим автомобілем ТЦК, який перевозив військовозобов'язаного.

Про це повідомив Волинський обласний ТЦК та СП.

У результаті небезпечних маневрів службовий автомобіль з’їхав у кювет. Після цього цивільні застосували силу до військовослужбовців, розбили скло автомобіля та силоміць звільнили військовозобов’язаного, якого доставляли до ТЦК.

Унаслідок нападу один військовослужбовець дістав травму голови, ще один має садну на передпліччі та обличчі, оскільки нападники розбили переднє пасажирське скло автомобіля. Наразі стан обох стабільний.

Чоловік, якого незаконно звільнили під час нападу, є жителем міста Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.

Інформацію передали до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи та автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу.