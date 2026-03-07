У Дніпрі чоловік поранив ножем військовослужбовця ТЦК

Інцидент стався, коли військовослужбовці зупинили двох осіб для перевірки військово-облікових документів.

У Дніпрі поліцейські повідомили про підозру чоловікові, який поранив працівника ТЦК.

Про це повідомила поліція Дніпра.

Інцидент стався 6 березня під час проведення заходів оповіщення.

За інформацією правоохоронців, представники ТЦК зупинили двох чоловіків для перевірки військово-облікових документів. Під час спілкування один із жителів дістав ніж і вдарив ним у стегно військовослужбовця. Потерпілого госпіталізували.

Нападника затримали на місці. Поліцейські вилучили ніж. Триває досудове розслідування.