Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Війна

Російські окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона

Унаслідок атаки постраждала цивільна.

Херсон
Фото: Ксенія Новицька

Російські окупанти атакували 7 березня Дніпровський район Херсона. Унаслідок ворожої атаки постраждала цивільна. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 російські військові вдарили з БпЛА по Дніпровському району Херсона. Окупанти атакували 29-річну жінку, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову травму та контузію", – ідеться у повідомленні. 

Постраждалій надали меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.

﻿
