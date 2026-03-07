Російські окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона

Російські окупанти атакували 7 березня Дніпровський район Херсона. Унаслідок ворожої атаки постраждала цивільна.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Близько 13:00 російські військові вдарили з БпЛА по Дніпровському району Херсона. Окупанти атакували 29-річну жінку, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову травму та контузію", – ідеться у повідомленні.
Постраждалій надали меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.
- Упродовж минулої доби російські війська атакували критичну і соціальну інфраструктуру Херсонської області, четверо людей поранені.