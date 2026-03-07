Російські окупанти вдарили по Дніпровському району Херсона

Російські окупанти атакували 7 березня Дніпровський район Херсона. Унаслідок ворожої атаки постраждала цивільна.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Близько 13:00 російські військові вдарили з БпЛА по Дніпровському району Херсона. Окупанти атакували 29-річну жінку, яка перебувала на вулиці. Вона дістала вибухову травму та контузію", – ідеться у повідомленні.

Постраждалій надали меддопомогу та призначили амбулаторне лікування.