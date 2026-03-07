На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Війна

Упродовж доби через обстріли РФ на Сумщині постраждали цивільні, є пошкодження інфраструктури

Найбільше ворог атакував Сумський, Шосткинський та Охтирський райони.

Наслідки обстрілів росіянами Сумської області
Фото: t.me/kobzarartemsn

За минулу добу, з ранку 6 березня до ранку 7 березня 2026 року, російські війська здійснили майже 130 обстрілів по 47 населених пунктах у 19 територіальних громадах Сумської області. Постраждали цивільні, є пошкодження.

Про це повідомляє Сумська ОВА.

У Сумській громаді від удару ворожого безпілотника постраждали 36-річна жінка та 59-річний чоловік. У Березівській громаді поранений 52-річний чоловік, а у Тростянецькій громаді травмований 62-річний чоловік.

Російські війська застосовували гранатомети, міномети, артилерію, FPV-дрони, безпілотники та керовані авіабомби. 

Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, офіси, адміністративні та нежитлові приміщення, а також легкові та вантажні автомобілі у різних громадах області. Зруйновані деякі приватні житлові будинки.

Найбільше ударів зафіксовано у Сумському, Шосткинському та Охтирському районах.

Місцеві органи влади разом з підрозділами ДСНС, Національної поліції та громадськими організаціями евакуювали 21 людину з прикордонних громад. Протягом доби повітряна тривога в області тривала 22 години 38 хвилин.

