У районі населеного пункту Гришине на північний захід від Покровська тривають інтенсивні бойові дії. Противник продовжує спроби інфільтрації малими групами та намагається просунутися зі східної частини селища до його центру.

Про це інформує 7 корпус Швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Російські війська намагаються закріпитися у забудові та розвинути подальше просування вглиб Гришиного.

Попри складну безпекову ситуацію, у Гришиному досі залишаються цивільні мешканці. Вони змушені жити поруч із лінією бойових дій, часто серед зруйнованих будівель, які противник використовує як укриття.

Військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ показали відео з кадрами поточної ситуації в селищі. На зйомках видно наслідки бойових дій та масштаби руйнувань у житлових кварталах.