На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
7 корпус: ворог намагається інфільтруватися та просунутися зі східної частини Гришиного

На північному заході населеного пункту тривають інтенсивні бойові дії.

7 корпус: ворог намагається інфільтруватися та просунутися зі східної частини Гришиного
Гришине
Фото: скріншот з відео 7 Корпусу ДШВ

У районі населеного пункту Гришине на північний захід від Покровська тривають інтенсивні бойові дії. Противник продовжує спроби інфільтрації малими групами та намагається просунутися зі східної частини селища до його центру.

Про це інформує 7 корпус Швидкого реагування ДШВ ЗСУ.

Російські війська намагаються закріпитися у забудові та розвинути подальше просування вглиб Гришиного.

Попри складну безпекову ситуацію, у Гришиному досі залишаються цивільні мешканці. Вони змушені жити поруч із лінією бойових дій, часто серед зруйнованих будівель, які противник використовує як укриття.

Військовослужбовці 155-ї окремої механізованої бригади у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ показали відео з кадрами поточної ситуації в селищі. На зйомках видно наслідки бойових дій та масштаби руйнувань у житлових кварталах.

﻿
