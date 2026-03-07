Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
ГоловнаСуспільствоВійна

Через нічну атаку РФ на Вінниччині та Хмельниччині пошкоджено інфраструктуру, виникли перебої зі світлом

На Вінничині без електропостачання залишаються близько 900 домоволодінь, на Хмельниччині пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції.

Через нічну атаку РФ на Вінниччині та Хмельниччині пошкоджено інфраструктуру, виникли перебої зі світлом
український рятувальник
Фото: ДСНС України

У ніч на 7 березня внаслідок масованої комбінованої атаки РФ на території Вінницької та Хмельницької областей зафіксували пошкодження інфраструктури. Також виникли перебої із електропостачанням.

На Вінниччині через обстріл пошкоджено енергетичну та залізничну інфраструктуру.

Як повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, без електропостачання залишаються близько 900 домоволодінь. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Хмельницька область цієї ночі також була під російською атакою. В регіоні працювали сили ППО, є збиті повітряні цілі.

За словами начальника ОВА Сергія Тюріна, під час нічної атаки було збито або подавлено три ворожі безпілотники.

Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі. Також там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

За попередніми даними, постраждалих немає. У деяких населених пунктах області зафіксовано перебої з електропостачанням — енергетики працюють над відновленням мереж.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies