Через нічну атаку РФ на Вінниччині та Хмельниччині пошкоджено інфраструктуру, виникли перебої зі світлом

На Вінничині без електропостачання залишаються близько 900 домоволодінь, на Хмельниччині пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції.

У ніч на 7 березня внаслідок масованої комбінованої атаки РФ на території Вінницької та Хмельницької областей зафіксували пошкодження інфраструктури. Також виникли перебої із електропостачанням.

На Вінниччині через обстріл пошкоджено енергетичну та залізничну інфраструктуру.

Як повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, без електропостачання залишаються близько 900 домоволодінь. Наразі енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Хмельницька область цієї ночі також була під російською атакою. В регіоні працювали сили ППО, є збиті повітряні цілі.

За словами начальника ОВА Сергія Тюріна, під час нічної атаки було збито або подавлено три ворожі безпілотники.

Внаслідок обстрілу пошкоджено вікна будівлі на залізничній станції у Шепетівському районі. Також там виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники.

За попередніми даними, постраждалих немає. У деяких населених пунктах області зафіксовано перебої з електропостачанням — енергетики працюють над відновленням мереж.