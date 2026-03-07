Уночі 7 березня російські війська атакували Україну 29 ракетами різних типів, половина з яких – балістика і 480 ударними БпЛА. У Харкові триває розбір завалів після ракетного удару РФ.

Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.

"З ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові після російського удару балістичною ракетою. Зруйновано під’їзд, пошкоджено верхні поверхи сусіднього будинку. На жаль, станом на зараз відомо, що семеро людей загинуло. Більш ніж десять людей поранено, серед них – діти. Під завалами ще можуть бути люди. Всі необхідні служби працюють на місці для порятунку", ідеться у повідомленні Володимира Зеленського.

За інформацією Президента, РФ застосувала проти України 29 ракет, із них майже половина – балістика, та 480 дронів, із яких більшість – "шахеди". Основною ціллю ворога була енергетика у Києві, Хмельницькій, Чернівецькій областях, також окупанти цілили по залізниці на Житомирщині.

Фото: ДСНС України

Зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині. Всюди працюють відповідні служби.

Фото: ДСНС України

"На ці жорстокі удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів. Дякую кожному, хто не мовчатиме. Росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, а отже, підтримка має продовжуватись. Програма PURL має працювати далі не менш активно. Розраховуємо на активну роботу з ЄС, щоб гарантувати більше захисту для наших людей. Вдячний усім, хто допомагає посилювати наш захист", – наголошує глава держави.