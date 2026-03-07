Уночі 7 березня російські війська атакували Україну 29 ракетами різних типів, половина з яких – балістика і 480 ударними БпЛА. У Харкові триває розбір завалів після ракетного удару РФ.
Про це повідомляє президент України Володимир Зеленський.
"З ночі триває розбір завалів житлового будинку в Харкові після російського удару балістичною ракетою. Зруйновано під’їзд, пошкоджено верхні поверхи сусіднього будинку. На жаль, станом на зараз відомо, що семеро людей загинуло. Більш ніж десять людей поранено, серед них – діти. Під завалами ще можуть бути люди. Всі необхідні служби працюють на місці для порятунку", ідеться у повідомленні Володимира Зеленського.
За інформацією Президента, РФ застосувала проти України 29 ракет, із них майже половина – балістика, та 480 дронів, із яких більшість – "шахеди". Основною ціллю ворога була енергетика у Києві, Хмельницькій, Чернівецькій областях, також окупанти цілили по залізниці на Житомирщині.
Зафіксовані пошкодження на Дніпровщині, Запоріжжі, Вінниччині, Одещині, Полтавщині, Сумщині, Черкащині. Всюди працюють відповідні служби.
"На ці жорстокі удари проти життя обов’язково має бути відповідь партнерів. Дякую кожному, хто не мовчатиме. Росія не відкинула спроб знищити житлову та критичну інфраструктуру України, а отже, підтримка має продовжуватись. Програма PURL має працювати далі не менш активно. Розраховуємо на активну роботу з ЄС, щоб гарантувати більше захисту для наших людей. Вдячний усім, хто допомагає посилювати наш захист", – наголошує глава держави.