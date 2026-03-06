Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Посол України в НАТО: Події на Близькому Сході наразі не впливають на постачання зброї Києву

Також не бачать впливу на рішення щодо додаткових засобів ППО зі складів партнерів.

Посол України в НАТО: Події на Близькому Сході наразі не впливають на постачання зброї Києву
посол України в НАТО Альона Гетьманчук
Фото: Олександр Попенко

Україна поки не фіксує негативного впливу подій на Близькому Сході на постачання озброєння від США за програмою PURL, що фінансується союзниками та партнерами НАТО. 

Про це повідомила посол України в НАТО Альона Гетьманчук, передає «Радіо Свобода».

За словами дипломатки, змін чи затримок у постачаннях наразі немає. Також не спостерігається впливу на рішення щодо додаткових засобів ППО зі складів партнерів, ухвалені під час зустрічі у форматі «Рамштайн». Усі процеси перебувають у роботі.

Гетьманчук наголосила на важливості вчасних фінансових внесків від держав-учасниць програми, щоб американська сторона могла оперативно здійснювати постачання зі своїх запасів. 

﻿
