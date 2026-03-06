Посол України в НАТО: Події на Близькому Сході наразі не впливають на постачання зброї Києву

Також не бачать впливу на рішення щодо додаткових засобів ППО зі складів партнерів.

Україна поки не фіксує негативного впливу подій на Близькому Сході на постачання озброєння від США за програмою PURL, що фінансується союзниками та партнерами НАТО.

Про це повідомила посол України в НАТО Альона Гетьманчук, передає «Радіо Свобода».

За словами дипломатки, змін чи затримок у постачаннях наразі немає. Також не спостерігається впливу на рішення щодо додаткових засобів ППО зі складів партнерів, ухвалені під час зустрічі у форматі «Рамштайн». Усі процеси перебувають у роботі.

Гетьманчук наголосила на важливості вчасних фінансових внесків від держав-учасниць програми, щоб американська сторона могла оперативно здійснювати постачання зі своїх запасів.