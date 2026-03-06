​Київщина зазнала атаки дронами: є пошкодження

Ввечері 6 березня Київщина зазнала атаки ударними дронами.

Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження у двох районах області. У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У Вишгородському — приватний будинок і господарські споруди. Пошкодження незначні. Людям, чиє житло постраждало, буде надано всю необхідну допомогу.

"Найголовніше — станом на зараз інформації про постраждалих немає. Дякуємо нашим силам ППО та всім службам, які працюють на місці подій", - йдеться в повідомленні.