Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
​Київщина зазнала атаки дронами: є пошкодження

Під атаку потрапили Бучанський та Вишгородський райони.

​Київщина зазнала атаки дронами: є пошкодження
військовослужбовці 121-ї окремої бригади територіальної оборони ЗСУ полюють на ворожі ударні дрони.
Фото: Oleksandr Kozlovskyi

Ввечері 6 березня Київщина зазнала атаки ударними дронами.

Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник.

Внаслідок атаки зафіксовані пошкодження у двох районах області. У Бучанському районі пошкоджено приватний будинок та автомобіль. У Вишгородському  — приватний будинок і господарські споруди. Пошкодження незначні. Людям, чиє житло постраждало, буде надано всю необхідну допомогу.

"Найголовніше — станом на зараз інформації про постраждалих немає. Дякуємо нашим силам ППО та всім службам, які працюють на місці подій", - йдеться в повідомленні.

  • Майже 40 разів від початку доби росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі. Пошкоджена транспортна інфраструктура, приватні будинки та багатоповерхівки.
﻿
