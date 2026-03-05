ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Лубінець: Україні вдалося повернути з російського полону 6422 людей, з них – 409 цивільних
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Майже 40 разів від початку доби росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі

Пошкоджена транспортна інфраструктура, приватні будинки та багатоповерхівки.

Майже 40 разів від початку доби росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі
Наслідки атаки по Дніпропетровщині 5 березня
Фото: Дніпропетровська ОДА

Упродовж доби 5 березня, окупанти майже 40 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Двоє людей дістали поранень.

Про це повідомив очільник ОДА, Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Є пошкодження транспортної інфраструктури, майже два десятки приватних будинків та господарських споруд, 4 багатоповерхівки, агрофірма, авто. 

Поранені двоє чоловіків 41 та 70 років. Один з них госпіталізований у стані середньої тяжкості. 

У Верхівцевому Кам’янського району понівечена транспортна інфраструктура. 

У Межівській громаді, що на Синельниківщині, – багатоквартирний будинок.

  • Росія масовано атакувала інфраструктуру Дніпропетровської області, зокрема – Кривого Рогу. Двоє людей поранені. 
