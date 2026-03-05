Майже 40 разів від початку доби росіяни атакували Дніпропетровщину: є постраждалі

Упродовж доби 5 березня, окупанти майже 40 разів атакував три райони Дніпропетровщини безпілотниками, артилерією та авіабомбою. Двоє людей дістали поранень.

Про це повідомив очільник ОДА, Олександр Ганжа.

На Нікопольщині під ударом були райцентр, Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Є пошкодження транспортної інфраструктури, майже два десятки приватних будинків та господарських споруд, 4 багатоповерхівки, агрофірма, авто.

Поранені двоє чоловіків 41 та 70 років. Один з них госпіталізований у стані середньої тяжкості.

У Верхівцевому Кам’янського району понівечена транспортна інфраструктура.

У Межівській громаді, що на Синельниківщині, – багатоквартирний будинок.